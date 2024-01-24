المنتج العالمي Dimitri Devyatkin يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

زار المنتج العالمي Dimitri Devyatkin مدينة الإنتاج الإعلامي، وتفقد خلالها مناطق التصوير المفتوحة، وعدد من الاستديوهات واستديو الدولبي أتموس، حيث أبدى إعجابه الشديد بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة ومناطق التصوير، التي تتميز بالتنوع الكبير في الطرز المعمارية التي تناسب كل أنواع التصوير، ويعد Devyatkin واحدا من كبار المنتجين العالميين وله العديد من الأعمال السينمائية والوثائقية الهامة ومن أشهرها Ferocious ،American Geniuses Pharaoh.

وعقب الجولة اجتمع بـ أحمد سامي، مدير عام لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وبحثا التعاون المشترك ودراسة إنتاج عمل أجنبي ضخم بمصر، تحت إشراف اللجنة، التي تعد الجهة الرسمية الوحيدة، المسؤولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل مصر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لنظام الشباك الواحد، الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد، دون أي معوقات أو صعوبات، كما تقدم اللجنة أيضا كل التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة، لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي ترغب في التصوير في مصر، حيث تنهي إجراءات الإفراج الجمركي عن المعدات، واستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي، إضافة إلى توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل.

يذكر أن لجنة مصر للأفلام قد أشرفت خلال العامين الماضيين، على تصوير أكثر من 30 فيلما أجنبيا روائيا ووثائقيا، من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية، في العديد من المواقع الأثرية والمعالم السياحية بجهمورية مصر العربية.