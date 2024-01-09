مدينة الإنتاج الإعلامي تفتح أبوابها لتصوير الأفلام الأجنبية في مصر.. 33 عملا من 12 دولة

تحدث هاني أبوالحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشؤون التعاون الدولي، عن أن مدينة الإنتاج الإعلامي تفتح أبوابها لتصوير الأفلام الأجنبية في مصر وتقدم خدمة متكاملة لشركات الإنتاج العالمية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له عائد كبير على السياحة المصرية.

تصوير 33 عملا فنيا

وأضاف هاني أبوالحسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تصوير 33 عملا فنيا ما بين فيلم ومسلسل، وذلك من 12 دولة.

وأشار أبوالحسن، إلى أن التصوير سيتم في أماكن مثل مطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والأقصر وأسوان ومعبد حتشبسوت، لافتا إلى أنه يتم العمل على هذا الملف منذ ديسمبر عام 2018، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ثم البدء في تنفيذ الإجراءات.

وتابع مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشؤون التعاون الدولي، أن المدينة تصدر التصاريح والتسهيلات وتقدم مساعدات والمعدات المطلوبة في حالة أن شركات الإنتاج جاءت دون معداتها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم متابعة سيناريو العمل لمعرفة تفاصيل المطلوب لتسهيل التصوير وعقد نقاشات لتسهيل طلباتهم وتوفيرها.

وأشارهاني أبو الحسن، إلى أن المدينة تسهل دخول وخروج طواقم الشركات في المطارات المختلفة، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الأمر بشكل كبير وكل الأجهزة المعنية.