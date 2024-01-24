بشرى من شعبة الخضروات والفاكهة عن الأسعار قبل حلول شهر رمضان

طمأن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية المواطنين بشأن أسعار الخضروات في الأسواق المصرية مع حلول شهر رمضان المبارك 2024، مؤكداً أن الأسعار في مصر لن يطرأ عليها أي زيادات مع بداية الشهر الكريم، خاصة الطماطم والبطاطس التي يقبل المواطنون على شرائهما بشكل يومي.

مستقبل أسعار الخضروات قبل حلول شهر رمضان

وأضاف «النجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسواق المصرية تتمتع بوفرة في المعروض من الخضروات خلال الفترة الحالية، نتيجة بدء العروة الشتوية، مما يُسهم في تراجع الأسعار الفترة الحالية، وتستمر حالة الهبوط حتى شهر رمضان، وإذا لم تتراجع الأسعار قد تشهد استقراراً.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، أن سعر الطماطم يُسجل اليوم في الأسواق 10 جنيهات، كما يبلغ سعر كيلو البطاطس 13 جنيها، أما سعر كيلو الكوسة وصل إلى 15 جنيها، بينما يسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 16 جنيها، أما سعر كيلو الفاصوليا الخضراء يسجل 19 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو الخيار البلدي يبلغ 10 جنيهات، مؤكداً أن أسعار الخضروات تختلف في مصر حسب المحافظة والمنطقة.