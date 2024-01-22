أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين.. «البطاطس» تراجعت 4 جنيهات

تراجعت أسعار الخضروات في سوق العبور، اليوم الاثنين، نتيجة العروة الشتوية التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي 2023؛ مما ساهم في وفرة المعرض، إذ انخفض سعر كيلو الطماطم بقيمة 2 جنيه، وكيلو البطاطس بنحو 4 جنيهات، كما هبط سعر البصل بنحو3 جنيهات، وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي التباع لسوق العبور.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 و6.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر كيلو البطاطس في الأسواق المصرية ما بين 5 و8.5 جنيها.

- فيما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 9 و20 جنيها.

- أما سعر كيلو الكوسة يتراوح ما بين 7 و15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- وعن سعر كيلو الباذنجان البلدي يتراوح اليوم الاثنين ما بين 5 و9 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر كيلو الفلفل البلدي يتراوح ما بين 7 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 و10 جنيهات.

- بينما يتراوح سعر الثوم ما بين 20 و60 جنيها.