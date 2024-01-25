معلومات عن جمال بلماضي.. ماذا قدم مع منتخب الجزائر قبل الإقالة؟

بعد رحلة أكثر من 5 سنوات، قاد خلالها محاربي الصحراء، لعديد من الإنجازات، لعل أبرزها بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2019، التي أقيمت على الأراضي المصرية، بجيل كان بين الأبرز في تاريخ الجزائر بالكامل، فمن هو جمال بلماضي الذي رحل عن تدريب منتخب الجزائر قبل ساعات؟

معلومات عن جمال بلماضي بعد إقالته من تدريب الجزائر

جمال بلماضي لم يستمر طويلًا مع الجزائر في بطولة أمم إفريقيا 2023، إذ خرج من الدور الأول للبطولة، ثم أعلن الاتحاد الجزائري نهاية مشواره مع المنتخب، بسبب الأداء المتواضع الذي ترك صدمة كبيرة لدى الجماهير الجزائرية، التي كانت تمني النفس بتحقيق مزيد من الإنجازات مع المنتخب.

ورغم الإقالة، إلا أنه لا شك أن جمال بلماضي ترك أثرًا كبيرًا في تاريخ وقلوب جماهير الجزائر، إذ سيبقى مدربا مميزا في تاريخ كرة القدم الجزائرية، حيث قاد المنتخب للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، وكأس العرب 2021، وحقق عديد من الإنجازات الأخرى.

معلومات عن جمال بلماضي بعد إقالته

العمر: 47 عامًا.

الجنسية: جزائري.

المنصب السابق: مدرب منتخب الجزائر.

المنصب الحالي: مدرب غير مرتبط بأي فريق.

إرث بلماضي مع المنتخب الجزائري

قاد جمال بلماضي منتخب الجزائر إلى تحقيق عديد من الإنجازات، بينها كأس أمم إفريقيا 2019، ليحقق المنتخب الجزائري اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد 29 عاما من أول لقب.

تأهل مع الجزائر إلى كأس العالم 2022، للمرة الخامسة في تاريخه.

أسباب الإقالة

يبدو أن الإقالة جاءت بسبب النتائج المخيبة للآمال في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث فشل المنتخب الجزائري في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة للمرة الثانية توالياً، ورغم أن بلماضي أعرب عن تحمله المسؤولية كاملة، إلا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر إقالته.

مستقبل بلماضي

لا يزال مستقبل جمال بلماضي مجهولاً، حيث لم يتحدد بعد وجهته المقبلة، وهناك عديد من التقارير التي تشير إلى إمكانية تدريبه أحد الأندية العربية، خاصة في الدوري السعودي.