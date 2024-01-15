كيفية إدخال شفرة القناة الجزائرية لمشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا

حالة من الترقب تسيطر على الجماهير العربية قبل بدء مباراة الجزائر وأنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2023؛ ولأن القناة الجزائرية واحدة من ضمن القنوات الناقلة للقاء لكنها مشفرة، فيمكن توضيح كيفية إدخال شفرتها للتمكن من مشاهدة المباراة مجانًا.

موعد مباراة الجزائر وأنجولا

من المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري ونظيره الأنجولي، مساء اليوم، على ملعب السلام بـ كوت ديفوار التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34 وحتى 11 فبراير المقبل، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وقطر والبحرين والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وإلى جوار قناة beIN Sports HD 1 Max التي تنقل مباراة الجزائر وأنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2023، هناك عدد من القنوات الأخرى التي تنقل اللقاء، سواء المفتوحة أو المشفرة، ومنها القناة الجزائرية التي تمكنت من الحصول على حقوق بث 17 مباراة من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية.

خطوات إدخال شفرة القناة الجزائرية لمشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا

ويمكن مشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا عبر القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، ولكن بعد إدخال شفرتها، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في:

1- استخدام الريموت للدخول إلى القائمة.

2- الضغط على أيقونة «الإعدادات».

3- كتابة الرقم السري «0000»، أو «1111».

4- إدخال رمز فك الشفرة التالي «110000000000».

ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

ويمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمشاهدة مباراة الجزائر وأنجولا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- استخدام الريموت والنقر على زر Menu أو القائمة.

2- الضغط على كلمة خيارات أو Options.

3- الضغط على تثبيت أو Installation.

4- يُفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

5- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

6- كتابة التردد التالي: 11680.

7- اختيار التردد الأفقي H.

8- اختيار معدل الترميز 27500.

9- الضغط على «Ok».

10- بعد الانتهاء يتم الضغط على حفظ أو Save.

المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 تُقام بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا، وتضم المجموعة الرابعة بجانب الجزائر وأنجولا كلًا من بوركينا فاسو وموريتانيا.