منذ بدء بطولة كأس أمم أفريقيا، ويرغب الكثيرون في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا، ومنها مباراة مصر وغانا، المقرر أن تنطلق الخميس المقبل، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء أملا في الفوز، بعد تعادل المنتخب المصري بهدفين مع منتخب موزمبيق لذلك أصبح تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا وجهة عدد كبير من محبي الكرة الأفريقية.

تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا

قناة الجزائر الأرضية المفتوحة حصلت على حقوق بث 17 مباراة من ضمنها مباراة الافتتاح والنهائي، فضلا عن مباريات المنتخب الجزائري، والمنتخب المصري.

وتستعرض «الوطن»، الشفرة المفتوحة مع تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء والمتابعين على مدار الساعة.

- ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

- ادخل القائمة الرئيسية.

- اضغط على زر Menu.

- اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختر تثبيت أو Installation.

- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق.

شفرة قناة الجزائر الأرضية

- يمكنك إدخال الشفرة المفتوحة على تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا، وهي: 1100001100000000

- توجد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة الجزائر الأرضية قمر هوت بيرد

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: هوت بيرد.