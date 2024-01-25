تقديم خدمات علمية وتدريبية لـ946 طالبا بمركز التطوير المهني بجامعة السويس

شهد مركز التطوير المهني في جامعة السويس، تقديم خدمات تدريبية وعلمية لـ946 طالبا خلال الفترة الحالية، وقدم الدكتور أحمد أبو الحسن مرسي مدير المركز تقرير مفصلاً بنشاط المركز.

تدريب 294 من خرجي جامعة السويس

واستعرض الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أنشطة مركز التطوير المهني الجامعي خلال بداية عام 2024 من خلال تقريرا حول الأنشطة التي قدمها المركز، التي تضمنت أعمال التدريب لـ 294 طالبا وطالبة وخريجين من المنتسبين لجامعة السويس بجلسات التطوير المهني «كتابة السيرة الذاتية - مقابلات الانترفيو وغيرها».

تقديم دورات تدريبية لـ311 طالبا

شملت الخدمات التدريبية والعلمية خدمة 311 طالبا وطالبة من منتسبي جامعة السويس بدورة مهارات التوظيف، وأخيرا خدمة 342 من طلاب الجامعة في الدورات التقنية، فضلاً عن توقيع المركز بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات والشركات.

وأكد رئيس جامعة السويس، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في تأهيل وتطوير القدرات الخاصة بمنسوبي جامعة السويس وتأهيلهم لسوق العمل، وثمن رئيس الجامعة الدور الذي يقوم به المركز والقائمون عليه، داعيا الجميع باستمرار بذل الجهد لتوفير مزيدا من الخدمات لطلاب الجامعة بحضور كل من الدكتور أيمن حلمي، والدكتور مصطفى توفيق، والدكتور جوزيف سمير والدكتور هشام العبد، ومارينا برسوم مدير المشروع بالجامعة الأمريكية.