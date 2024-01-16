رئيس جامعة السويس يوجه بسرعة تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول

وجه الدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح المتعلقة بامتحانات الترم الأول في كليات جامعة السويس، وذلك من أجل إعلان النتيجة في موعدها المقرر.

الانتهاء من التصحيح لإعلان النتيجة

ووجه الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، خلال تفقده امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة، إدارة الكلية بضرورة العمل بشكل متواصل في مختلف الأعمال المتعلقة بالامتحانات، بما يسمح بإعلان النتيجة في موعدها المقرر.وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إنجاز عمليات التصحيح والرصد وأعمال الكنترولات وكافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات بالشكل الذي يسمح بإعلان النتائج في مواعيدها المقررة، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

«حنيجل» يتفقد سير الامتحانات بجامعة السويس

كما وجه رئيس الجامعة خلال جولة تفقدية للجان الامتحانات، التحية لإدارة الكلية على الإجراءات والتدابير التي أعدتها لخروج العملية الامتحانية على الوجه الأمثل، حيث تفقد بعض الأوراق الامتحانية للتأكد من مطابقتها لمعايير وشروط الجودة، وأكد على الجميع بضرورة الالتزام بتعليمات عملية سير الامتحانات وتطبيق القواعد الخاصة بها بكل دقة.