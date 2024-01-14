جامعة السويس تجهز مركز اختبارات إلكترونية يتسع لـ6000 طالب

تفقد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعض الكليات، بحضور الدكتور شريف فهمي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم.

وأكد رئيس الجامعة، أن المركز الجديد، والذي من المقرر افتتاحه قريبًا، مجهز على أعلى مستوى، ويضم إمكانيات ضخمة قادرة على إجراء اختبار لأكثر من 6000 طالب في اليوم الواحد.

قال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس ، أنه جاري الانتهاء من تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة والذي يستوعب 6000 طالب ، وأشار رئيس الجامعة خلال تفقده امتحانات كليتي العلوم والعلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وشدد حنيجل على أهمية الاختبارات الإلكترونية في تحسن جودة التعليم، لأنها توفر أكبر قدر من الشفافية في عمليات التصحيح والرصد وسرعة إعلان النتائج.

كما أشار إلى أن الاعتماد على الاختبارات الإلكترونية يبنى على السرعة والدقة أعلى بكثير من أي اختبار تقليدي غير إلكتروني.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.