جامعة السويس تنظم قافلة توعوية بمركز شباب التوفيقية 15 يناير

أعلنت جامعة السويس تنظيم قافلة توعوية بمركز شباب التوفيق التابع لحي عتاقة في محافظة السويس يوم 15 يناير، في إطار خدمة المجتمع تحت إشراف الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، ونائبه الدكتور سعي حامد عبادي.

5 تخصصات طبية في القافلة

وأوضحت جامعة السويس، أن القافلة التوعوية الطبية التي تنظمها الجامعة في مركز شباب التوفيق تضم العديد من التخصصات الطبية وهي:-

- الأطفال

- الجراحة العامة

- الأمراض الباطنية

- الصدرية

- الأنف والأذن والحنجرة

مبادرات وندوات توعية حول الإدمان

وتابعت الجامعة أن القافلة تشمل مبادرات توعوية من خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع، وإرشاد المواطنين كيف يتجنبون ويجنبون أبنائهم الوقوع في براثن الإدمان والمخدرات لكي يحافظوا علي صحتهم ويوجهون قوتهم للعمل والإنتاج.