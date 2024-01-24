خبير سياسي: موقف مصر ثابت.. ومعبر رفح لم يغلق في وجه مساعدات غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن السماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح وافقت عليه إسرائيل وصرحت به خلال مرافعة المدعي العام الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت ولم تغلق معبر رفح لتوجيه المساعدات لقطاع غزة.

مشكلة نقل الأفراد من معبر رفح

وأشار الرقب، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البعض يربط بين نقل الأفراد وبين إدخال المساعدات، فهناك مشكلة في نقل الأفراد خلال معبر رفح، موضحًا أن أمر المساعدات لن يغلق ولن يتوقف نقل المساعدات خلال المعبر، كما أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت صادقة، وتحدث من قلبه في أمر مساعدات غزة.

وأكد أن إسرائيل هي من تعيق دخول المساعدات بتحديدها نوع الأغذية والتفتيش، مشيرًا إلى أنه يجب محاكمة الاحتلال على كل الجرائم التي يتم ارتكابها تجاه المدنيين في فلسطين، ويجب أن نذكر حق مصر التي تصدرت في أمر قضية غزة ودافعت عنها.