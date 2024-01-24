مئات المتظاهرين يغلقون شوارع إسرائيل للمطالبة باستعادة المحتجزين من غزة

تستمر التظاهرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مع مرور 110 أيام، على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط ضغط إسرائيلي على حكومة الاحتلال بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، منذ بداية عدوان الاحتلال.

مظاهرات عدة في إسرائيل

ذكر موقع « يديعوت أحرونوت»، أن مئات المتظاهرين يغلقون طريق «شاؤول هامليك» في تل أبيب للمطالبة باستعادة المحتجزين من قطاع غزة، في الوقت الذي أشارت القناة 12 العبرية، إلى أن المتظاهرون من أجل المحتجزين بقطاع غزة يغلقون شارع أيالون.

استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

وتشهد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفاعا في أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 25 ألفا أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما أقامت دولة جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تتهمها فيها بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ونظرت المحكمة جلسة فيما تصدر قرارها في الجلسة المقبلة يوم الجمعة في لاهاي، في الوقت الذي تعمل مختلف القوى الدولية بالضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب الدائرة.