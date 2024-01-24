تشييع جنازة مدرس توفى في امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

شيّع أهالي قرية «أهوه» في محافظة بني سويف، جثمان مُعلم لغة عربية توفى في آخر يوم من مراقبته لامتحانات الشهادة الإعدادية، إثر إصابته بتوقف عضلة القلبة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وسط حالة من الحزن التي أنتابلت العاملين بالتربية والتعليم وأهالي قريته.

وفاة مُعلم أثناء مراقبته في امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

ولفظ مُعلم أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، أثناء مراقبته داخل لجنة مدرسة مدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف التابعة لمركز بنى سويف، بعد إصابته بحالة إغماء بشكل مفاجئ، وجرى نقله للمستشفى بواسطة سيارة اسعاف، حيث أكد الأطباء على وفاته، وجرى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أن المتوفى يدعى عشيري عبد الرحمن محمد، مدرس لغة عربية بمدرسة «أهوه» الابتدائية.

حزن وصدمة بين أهالي قرية «أهوه»

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية «أهوه» التابعة لمركز بني سويف، وقال أحمد محمد عبد الجواد، أحد أهالي القرية، «رحمة الله على عاشور كما كنا نناديه، من خيرة الرجال، الاحترام والأخلاق، لا يترك صلاة، خبر وفاته كان مفاجئا لنا جميعًا، فالقرية كلها في حالة صدمة».

وأضاف محمد سليمان، معلم: «رحمة الله عليه، شاهدته يوم أمس كان متوجهًا للامتحانات كعادته منذ أسبوع، بشوشًا، يُحب عمله، خبر وفاته كان صادما لنا، ربنا يرحمه ويغفر لها ويسكنه فسيح جناته».

وفد من التربية والتعليم يقدم واجب العزاء

وقدمت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، واجب العزاء في المتوفى، حيث شارك في الجنازة والعزاء وفد من إدارة بني سويف التعليمية، ونقابة المعلمين.