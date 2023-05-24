وفاة معلم أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية داخل لجنة في الشرقية

توفى مشرف نشاط أثناء مباشرة عمله داخل لجنة امتحان الشهادة الإعدادية اليوم، المنعقدة في لجنة مدرسة أم الأبطال الإعداديه بنات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

وفاة مشرف نشاط أثناء مراقبة الامتحانات

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوفاة شحاته حسن إبراهيم، مشرف نشاط بمدرسه الشهيد محمد حمدي عوض ببيشه قايد، أثناء عمله في امتحان الشهاده الإعدادية بلجنة مدرسة أم الأبطال الإعداديه بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

نقل المتوفى إلى مستشفى الزقازيق الجامعي

وتبين سقوط المعلم فجأة على الأرض أثناء مباشرة عمله لمراقبة أعمال امتحانات الإعدادية، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لمحاولة إسعافه، ألا أنه تبين وفاته، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتصريح بالدفن.

وفي السياق نفسه، أصدرت إدارة غرب الزقازيق التعليمية بيانا، نعت خلاله المدرس الراحل، وجاء فيه «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ»، بمزيد من الحزن و الأسى، ينعى الاستاذ جمال الغريب، مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، والاستاذ أمجد شرف وكيل الإدارة، و جميع العاملين بالإدارة و المدارس التابعه لها، شهيد العلم والتعليم المرحوم، الاستاذ شحاته حسن إبراهيم، مشرف نشاط بمدرسه الشهيد محمد حمدي عوض ببيشه قايد، والذي وافته المنية اليوم أثناء عمله بامتحان الشهاده الإعداديه بلجنة مدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، سائلين الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.