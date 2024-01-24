موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف.. اعرف الرابط

كشف الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة بني سويف، للترم الأول، وذلك بعدما أنهى الطلاب، اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، اليوم الأربعاء، بمادة العلوم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي ستبدأ غدًا الخميس، في كل المواد الدراسية، وفق الخطة الموضوعة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، مرجحًا أن يكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة بني سويف، قبل منتصف الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام الدراسي.

انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف 2024

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن أعمال التصحيح تتم بكل دقة، وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، كذلك عملية المراجعة والرصد تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول محافظة بني سويف

وتتيح مديرية التربية والتعليم في محافظ بني سويف، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الاول ، حيث يمكن للطلاب الدخول والحصول على النتيجة بالأسم ورقم الجلوس، فور اعتمادها من محافظ بني سويف، يمكن الضغط هنا للحصول على الرابط.

واختتم أكثر من 59 الف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، الترم الأول، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة، بمادة العلوم.