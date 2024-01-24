هبة واصل: الرئيس السيسي جعل المواطن يشعر بما قدمته الدولة خلال السنوات الماضية

قالت هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واقعية، وملموسة للواقع بشكل أكبر من الرؤية التي قدمها مجلس الوزراء.

الرئيس تكلم اليوم وهو يشعر بمعاناة المواطن

وأوضحت «واصل»، خلال حوار علي برنامج «الحياة اليوم»، المذاع علي فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي، أن الرئيس السيسي تكلم اليوم وهو يشعر بمعاناة المواطن، وجعل المواطن يشعر بما قدمته الدولة في خلال السنوات الماضية، وأن رؤية الرئيس تشمل تلخيص للواقع الذي نعيش فيه».

الأمن القومي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد

وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تكلم عن ملف الأمن القومي وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، والرؤية يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وأن ملف الأمن القومي يؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد، «النهارده أي دولة هنلاقي فيها حرب، مش هنلاقي فيها اقتصاد، هيكون الاقتصاد صفر»، وأشار إلى أن ملف الأمن ليس مسؤولية الدولة فقط ولكن مسؤولية كل مصري عايش على أرض مصر.