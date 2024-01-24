السيسي: إذا نجحنا في حل أزمة العملة الصعبة لن يقف في طريق مصر أي شيء

أكد الرئيس السيسي، أن تعداد السكان في مصر زاد 26 مليون نسمة منذ عام 2011، حتى اليوم، وهذا الرقم له تأثير ومطالب في جميع القطاعات، كان الشعب منقطع الأمل منذ عام 2011 حتى 2013، وفي حالة إحباط واسعة، موضحًا أنه كانت هناك عدة تفجيرات في كل مكان وكانت الدولة في حالة ضياع.

أوضح الرئيس خلال لقائه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، أننا كنا في حاجة إلى القفز بالشعب من حالة الإحباط وحالة عدم الاستقرار، إلى حال أفضل، وتركيز اهتمام المسؤولين على المحتاجين، وذلك لأنه من العادي عدم التدقيق في أمر الأسر الغنية حتى ولو كانت تعاني قليلًا، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تكن في فكرة الأولويات، بل كان من الواضح أن الدولة تحتاج إلى أن تتماسك في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه إذا جرى حل أزمة العملة الصعبة لن يقف في طريق الدولة المصرية أي شيء، موضحًا أن المطلوب هو أن نصل في وقت قليل لمعدلات تصدير عالية، ونرفع من حجم العملة الصعبة بشكل مريح وسلس يكفي الإنفاق على الاستيراد، كما أنه طالما هناك وفرة من العملة الصعبة سنعمل على توفير جميع المنتجات المتاحة، وهذا ما جرى تنفيذه في الفترة الأخيرة.