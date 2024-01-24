اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: الصعوبات هتعدّي.. وكله يهون إلا بلدنا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: الصعوبات هتعدّى.. وكله يهون إلا بلدنا

الرئيس: نواجه تحديات اقتصادية كبيرة وواقعاً إقليمياً خطيراً.. وسنطلق حواراً وطنياً اقتصادياً أعمق وأشمل بمشاركة مختلف الأطراف.. وأسجل احترامى وتقديرى للمواطن الغلبان والبسيط قبل أى حد

نواب وسياسيون: رسالة طمأنة للمصريين.. و«تحالف الأحزاب»: كلمة الرئيس أجابت عن استفسارات العقل الجمعى

اقتصاديون: الحوار فرصة لوضع الخطط ومناقشة المقترحات والحلول العاجلة

مصر عزيزة بتضحيات الأبطال

الرئيس يكرم الشهداء ويضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى

وزير الداخلية: إجهاض 129 بؤرة إرهابية.. وضبط كيانات تجارية تدعم «الإخوان»

مراكز الإصلاح والتأهيل حققت مستهدفاتها وحازت اهتمام المجتمع الدولى

«الداخلية» واجهت ﻣﺤﺎولات اﺧﺘﺮاق اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ

نشر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور الاﺟﺘﻤﺎعى ﻟﻟﺸﺮﻃﺔ

تعاون «مصرى - أوروبى» فى مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه والنقل المستدام

«المشاط»: نسعى لدفع الاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم التحول الرقمى

توفير 1٫7 مليون فرصة عمل ضمن «مشروعك»

ارتفاع شهداء غزة لـ25.7 ألف.. وخطر الموت جوعاً يهدد نصف مليون فلسطينى

«المنظمات الأهلية»: مواطنو الشمال يعيشون أوضاعاً كارثية بعد نفاد المواد الغذائية.. والحصار جريمة حرب

تجهيزات مكثفة للفراعنة

المنتخب يستعد بدنياً وفنياً ونصائح خاصة لـ«أبوجبل»

«صلاح» يبدأ مرحلة التأهيل و«الشناوى» يخضع للأشعة

«معرض القاهرة».. منارة العقول لبناء الإنسان

رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ55 رسمياً بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة.. وتستمر حتى 6 فبراير

«البرنامج الثقافى» يشمل 104 عروض فنية متنوعة واحتفالية خاصة بإصدار 200 عنوان من «رؤية»

الصفحة الثانية

«كله يهون إلا بلدنا»

«السيسى»: أى صعوبات هتعدى لو إحنا مع بعض

«الرئيس» فى احتفالية «عيد الشرطة»: نُقدّر تضحيات الشهداء.. ونسعى لتحقيق حلمهم فى مصر عزيزة وكريمة جيلاً بعد جيل

الجيل الحالى يحمل البلد على كتفيه ليعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر.. وهذه المهمة المقدّسة ستبقى شرفاً يذكره التاريخ

حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية «مقدّر».. وكلى ثقة فى صلابة المصريين لمواجهة الضغوط

استقرار الدول والحفاظ على أمنها لا يخص الحكومة فقط

الحوار الوطنى كان فرصة جيدة للحديث عن موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية

الحوار الاقتصادى يجب أن يكون أعمق وأشمل.. و«فيه فرق كبير بين إنك تقول رأى وإنك تنفّذه مع رأى عام وناس ودولة»

هاروح من ربنا فين لو قفلنا معبر رفح فى وجه مساعدات قطاع غزة

مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بينها ارتفاع أسعار السلع والوقود

حل مشكلة الدولار بزيادة موارده لتغطى الاحتياجات المطلوبة

إوعوا تفتكروا أن الأمور فى غزة بتعدى ومش بيكون لها تأثير علينا أو على اقتصادنا

يكرم شهداء الوطن ويضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى

لواء شرطة يروى لحظات استشهاد والده أثناء تصديه للإنجليز ببورسعيد عام 1956 الفنانة سميحة أيوب للرئيس: «شكراً يا عزيز مصر على الأمن والأمان اللى إحنا عايشين فيه»

نواب: رسالة طمأنة للمواطن حول الأوضاع المعيشية

خبراء: إطلاق حوار وطنى للاقتصاد دعوة كريمة

«مستقبل وطن»: الدولة تمتلك خبرات تمكنها من مواجهة أى صعوبات

«البهى»: يجب وضع أولويات للأهداف التى نريد تحقيقها ومراجعتها كل 3 أشهر

الصفحة الثالثة

وزير الداخلية: إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية.. وضبط كيانات تجارية تدعم «الإخوان» تقدر قيمتها بـ3٫6 مليار جنيه

حققنا نجاحات مؤكدة فى مواجهة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة مراكز الإصلاح والتأهيل حققت مستهدفاتها وحازت اهتمام المجتمع الدولى

«الشرطة»... جهود حثيثة فى مكافحة الإرهاب وضبط العمل الأمنى

المشاركة فى العملية «سيناء 2018» وإفشال مخططات تنظيم الإخوان

تضييق الخناق على العناصر الإرهابية بتوجيه حملات تمشيطية بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء

توجيه الضربات الاستباقية لتقويض قدراته التنظيمية تحجيم تحركات عناصره وقطع الدعم عنهم

إجهاض محاولات اختراق الإعلام والتحريض ضد الدولة واستقطاب الشباب على شبكة الإنترنت

نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الدور الاجتماعى للشرطة

إجراء الكشف الطبى على أكثر من مليونى نزيل بالمؤسسات العقابية وإجراء عدد من العمليات الجراحية

«تحسين الأداء المؤسسى».. والارتقاء بالبنية التحتية ومنظومة الأداء الأمنى

إنشاء 3 مراكز إصلاح بـ«العاشر و15 مايو وأخميم الجديدة»

الصفحة الرابعة

«الوطن» تسترجع تفاصيل الليلة «المشئومة» فى غزة بعد مرور 100 يوم

مجزرة «المعمدانى» أبشع جرائم إسرائيل

جريمة إبادة جماعية ووصمة عار على جبين المجتمع الدولى

500 شهيد ومئات الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال راحوا ضحية الغارة الوحشية.. وانتفاضة شعبية جابت عواصم وميادين العالم تنديداً بالمجزرة

وقيادى بـ«فتح»: طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق دولية ولم يستمع لنا أحد.. و«مطاوع»: شكلت ناقوس خطر عما تشهده غزة من فظائع وانتهاكات

«طفلة الكرواسون وحذاء الشهيدة وصغير يلقّن شقيقه الشهادة».. مشاهد مأساوية لا تُنسى

د. نبيل النجار: بعض مستشفيات جنوب غزة تخشى تكرار السيناريو نفسه

عميد «التمريض السابق»: الاحتلال ينتهك القانون والعالم مطالب بالتحرّك لدعم القطاع الطبى

«أطباء بلا حدود»: مجزرة مروّعة تتطلب وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين العزل

«الصحة العالمية»: المستشفى تحول إلى ملاذ آمن للمرضى والنازحين

الصفحة الخامسة

انطلاق فعاليات الدورة الـ55 بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة.. وتستمر حتى 6 فبراير المقبل

«معرض القاهرة».. منارة العقول لبناء الإنسان

«مدبولى» يشهد افتتاح المعرض بحضور المبدعين والكتاب: جسر يربط الثقافة المصرية بالروافد العربية والعالمية

رئيس الوزراء: امتداد للتأثير التنويرى لمصر.. ونحرص على توفير التنظيم الجيد للتظاهرة الثقافية المهمة لأداء رسالته فى ترسيخ الريادة الثقافية

«البرنامج الثقافى»: 104 عروض فنية متنوعة وأخرى لـ«ذوى الهمم»

«الكيلانى»: تنظيم مؤتمرات للمرة الأولى.. وإطلاق مشروعات «حكايات النصر وعقول وديوان الشعر»

نادر مصطفى: الدولة تدعم الملف الثقافى.. وخصومات تصل لـ70% على الكتب والمؤلفات رغم الأزمة الاقتصادية

وكيل «ثقافة النواب»: 60% من دور النشر شبابية.. ونتوقع إقبالاً كبيراً من الزائرين

الصفحة السادسة

«فلسفة الطاقة» فى مصر!

هل أنت حر مع «جوجل»؟!

محور فيلادلفيا خط أحمر

(١٠) أسئلة فى «زمن الحرب»

نصلى لـ«خان يونس»

لا نستحق «صلاح»!

الصفحة السابعة

تجهيزات مكثفة المنتخب يستعد بدنياً وفنياً.. ونصائح خاصة لـ«أبوجبل»

طريقان للعلاج «صلاح» يبدأ التأهيل فى «أكسا» و«الشناوى» تحت الفحص بألمانيا

نهاية وبداية «بلماضى» يخطر لاعبى الجزائر بالاستقالة و«عبدو»: تاريخ جديد للكرة الموريتانية

الضحايا يتساقطون تنزانيا تضحى بـ«عمروش».. «سانتفيت» يغادر جامبيا.. وغانا تتخلص من «هيوتون»

الصفحة الثامنة