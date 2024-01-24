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القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو

كتب:

يارا أشرف
08:28 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلا عن التليفزيون الإسرائيلي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

السيسي: أتمنى انتهاء الأزمة الفلسطينية والدخول في مرحلة إعمار غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس السيسي، خلال لقائه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، عن أمنياته بأن تنتهي الأزمة الفلسطينية الحالية في أسرع وقت، وألا تتسع دائرة الصراع لتشمل دولا أخرى: «أتمنى أن حرب غزة تنتهي ولا يتجه الصراع نحو الشمال، أي شمال لبنان، وتنتهي الأزمة، والمحتجزين يطلق سراحهم، وندخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة إعمار غزة، وربنا مطلع وشايف ويسمع ويرى».

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