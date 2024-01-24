حكم «زواج الإنتاج».. علماء يحسمون الجدل: الله كرَّم الإنسان على الحيوان

ظاهرة جديدة بات الحديث عنها مكررا، وهي «زواج الإنتاج»، تجد البعض يتحدث عن زواج للإنجاب فقط ثم ينفصلان بعد ذلك أو يعيشان معا دون حياة مستقرة، فما حكم زواج الإنتاج في ميزان الشريعة الإسلامية، وأجاب عنها علماء الإفتاء والأزهر الشريف، حيث أكد الدكتور عمرو الورداني أن هذا الزواج يؤثر على التماسك الأسري ويتسبب في حالة من التفكك التي قد تصيب المجتمع كما أنها تؤثر على نفسية الأبناء.

حكم الزواج للإنجاب أو الإنتاج فقط

من جانبه، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حكم الزواج للإنجاب فقط غير جائز شرعا، فلا يجوز أن يتزوج المرء من أجل الإنجاب فقط، وكذلك أيضا يحرم اشتراط عدم الإنجاب في الزواج، فلا يجوز أن يتزوج من أجل المودة والرحمة فقط وأن ينوى عدم الإنجاب، فالهدفان يعدان وجهين لعملة واحدة لا يفترقان أبدا، موضحا أن الزواج مودة ورحمة وسكن، فكما قال تعالى في كتابه الكريم «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، كما أن الهدف من الزواج هو التكاثر والتناسل.

زواج الإنتاج المؤقت

وأوضح أن عقد النية بالزواج من أجل الإنجاب فقط يقلل من شأن الإنسان ويدني مكانته لمكانة الحيوانات، قائلا: «الحيوان لا يجامع أنثاه إلا من أجل الإنجاب فقط، وهذا معروف علميا، كما أن أي زواج يبنى على التأقيت فهو باطل فالزواج الصحيح هو ما بني على التأييد لذا فإن أي اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج لفترة ما من أجل الإنجاب فقط فهو زواج باطل».