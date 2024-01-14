«الصحة الإنجابية وأضرار الزواج المبكر».. ندوة توعوية في الشيخ زويد

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، ندوة توعوية تحت عنوان «الصحة الإنجابية وأضرار الزواج المبكر وختان الإناث» بقرية أبو العراج بمدينة الشيخ زويد، وذلك ضمن مبادرة «تحدث معه».

تأتي تلك الفاعلية، ضمن الحملات التوعوية التي تنفذها وحدات السكان بمحافظة شمال سيناء، بتكليفات من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التي تستهدف تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وقال صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن محافظة شمال سيناء تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية، كأحد الملفات التي تسعي الدولة للعمل عليها، وتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة لتوعية كافة الفئات المستهدفة بالقضية السكانية.

التعريف بمفهوم الصحة

وشدد «أبوهولي» على ضرورة تفعيل دور منسقي السكان بكل قرية، للتعريف بمفهوم الصحة الإنجابية وأهميته للمرأة، ومناهضة كافة الممارسات الضارة ضد الفتيات، مثل الزواج المبكر وختان الإناث.

بدورها قالت أسماء أحمد سلامة، مدير وحدة السكان الفرعية، بمدينة الشيخ زويد، أن الوحدة تواصل جهودها في تنظيم العديد من الفعاليات والحملات والندوات التوعوية، التي تستهدف ضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

تثقيف الفتيات

ولفت حسين إسبيتان، رئيس قرية أبو العراج، إلى أن الندوة ناقشت مجموعة من المحاور، الهدف منها تثقيف الفتيات، تنمية معارف كل من الرجال، النساء كشرط ضروري لتحقيق المشاركة، فوائد تنظيم الأسرة.

جاءت موضوعات الندوة ما بين الزواح المبكر، الصحية على الإناث، ارتفاع نسب حالات الطلاق، ضرورة الحد من مشاكل الحمل التي تتعرّض لها النساء، خاصة الصغيرات منهن، حق الإناث على الاستمتاع بطفولتهن، عدم قدرتهن على تحمل المسئولية في سن صغيرة، كذلك ختان الإناث.