سهير شلبي تكشف رد أنيس منصور على مقولة «الزواج خدعة كبيرة»

قالت الإعلامية سهير شلبي، إن زوجها الراحل كان كثيرًا ما يدعمها في حياتها، بشكل غير محدود ويجعلها تشعر بالفخر دائما.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»، قائلة: «كنت بقسم وقتي بين ولادي وزوجي، ومبحبش حد يقولي إنه مات، مش بحب كلمة مات وأُفضّل كلمة رحل».

وتابعت: «زوجي الراحل كان يمتلك مواصفات الرجل كما يجب أن تكون، وكان داعمًا لي، وأنا كنت داعمة له، وكنت في ضهره دايمًا، لما أقدم حاجة بسمع النقد بتاعه وبستمع، وأنفذ نصايحه بحذافيرها، وهو كذلك، وكنت بتفرج عليه وأناقش لقاءاته في التليفزيون».

وأكملت: «كنت بعد كل برامجي سواء برنامج «دردشة»، لأنه كان برنامجا مهما ألتقي بشخصيات مهمة، وكانوا دايما في التليفزيون يقولوا ليا إنتي بتجيبي الضيوف المهمة دي إزاي، وكنت بذاكر جدا كل ضيوفي، ولما قابلت أنيس منصور قولتله هل الزواج خدعة كبيرة وهي مقولته؟، قالي لأ لأن القلب لا عمر له، ممكن الإنسان يحب في الـ50 أو الـ60 أو الـ70، واتكلمنا عن قصص الحب».