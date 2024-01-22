مي سليم بعد ظهورها بفستان زفاف: لا أمانع الزواج مرة أخرى

أوشكت الفنانة مي سليم، على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجيدد «بنقدر ظروفك»، الذي يشاركها فى بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وظهرت خلال مشاهد الفيلم بفستان زفاف.

مي سليم: لا أمانع الزواج مرة أخرى

أوضحت «سليم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لا تمانع من تكرار تجربة زواجها من جديد، لكنها تنتظر الحب الذي تشعر معه بالأمان، لافتة إلى أن النصيب له موعد، لكنها لا تمانع المبدأ، مشددة على أن ابنتها «لي لي»، تتمنى ذلك أيضًا، وتشعر بالسعادة لسعادتها، قائلة: «أنا ولي لي صحاب وقريبين جدًا من بعض.. وهتفرح لما تلاقينى مبسوطة».

أحداث وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم «بنقدر ظروفك»، فى إطار رومانسي اجتماعي كوميدي، حول بطل العمل الذي يسعى لبناء وطنه ومستقبله، ويواجه العديد من التحديات والصعوبات للزواج من حبيبته، حيث تجمعه قصة حب، وتكلل بالزواج من الفنانة مي سليم خلال الأحداث.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، يوسف الأسدي، محمد محمود، وآخرين من إخراج أيمن مكرم.