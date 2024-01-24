«الهلال الأحمر»: مصر تنوب عن العالم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن مصر تنوب عن العالم كله في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على القطاع قبل 110 أيام.

ننوب عن العالم كله في توصيل المساعدات

وتابع «زايد»، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة «dmc»: «من تاني يوم للحرب على قطاع غزة، يوم 8 أكتوبر 2023، قمنا بالتنسيق مع كل الجهات، وتقديم أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك قبل أكثر من 100 يوم، وأكدنا أننا ننوب عن العالم كله في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع».

أوضح رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن «كل المنظمات والشباب على معبر رفح تكلموا عن المعاناة في توصيل المساعدات إلى القطاع من خلال معبر العوجة، ومعبر كرم أبوسالم، ثم العودة إلي معبر رفح، لمسافة 100 كيلو ذهابا وعودة، إضافة إلى التعقيد في وصول المساعدات».

100 شاحنة مساعدات

وقال خالد زايد، إنه يدخل يوميا إلى قطاع غزة ما يقارب 100 شاحنة مساعدات، تحمل ملايين الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية منذ بداية الحرب حتى اليوم.