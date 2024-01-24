الخارجية الأمريكية تستنكر الهجوم على مركز تدريب الأونروا في غزة اليوم

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذي وقع اليوم على مركز تدريب الأونروا في خان يونس بقطاع غزة.

وأضافت، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تكن كافية، متابعة «نريد السماح بدخول المزيد من المساعدات والمواد الغذائية والإمدادات إلى غزة».

وأكدت أنه يجب حماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.