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الخارجية الأمريكية تستنكر الهجوم على مركز تدريب الأونروا في غزة اليوم

كتب:

يارا أشرف
10:17 م | الأربعاء 24 يناير 2024
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذي وقع اليوم على مركز تدريب الأونروا في خان يونس بقطاع غزة.

وأضافت، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لم تكن كافية، متابعة «نريد السماح بدخول المزيد من المساعدات والمواد الغذائية والإمدادات إلى غزة».

وأكدت أنه يجب حماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.

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