يوسف القعيد: المصريون في حالة رضا من الحكم.. والتفاؤل غالب عليهم

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، المزاج العام للمصريين، في الفترة الراهنة، في حالة رضا عن الحكم، لكن هناك حالة من الغضب على انفلات الأسعار وفوضى الأسواق، كما يوجد حالة من الأمل لدى الشباب، في الوصول لفرص عمل مناسبة، وبالتالي يوجد توليفة متغيرة لدى المصريين، والتفاؤل والأمل في المستقبل هو الغالب على المصريين، وهذا أمر نادر الحدوث في تاريخ مصر.

المواطن المصري لديه درجة كبيرة من القناعة

أوضح «القعيد» خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «أون»، أن المواطن المصري لديه درجة كبيرة من القناعة، كما قال المثل المعروف «القناعة كنز لا يفنى»، وهذه القناعة عند معظم المواطنين، وهذه مسألة مهمة في شخصية المواطن المصري وتحمله، لكن هذا لا يعني إغفال المشاكل اليومية الموجودة بالمجتمع المصري.

رئيس الوزراء يعمل بصورة جيدة

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤدي عمله بشكل كبير جدًا، ووزرائه يحسد عليهم ويحسدوا عليه، لكن هناك مشاكل واقعة، ولا يمكن أن ننسى الجماعة الطاغية، وخاصة في ظل منابرها الإعلامية التي تشوه كل ما يحدث في أرض مصر.