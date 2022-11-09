الأحزاب: القناعة المجتمعية هي الأساس في مواجهة تحديات المناخ

تضمنت أجندة «رؤى مصرية» التى أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور الأحزاب فى التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ، فى ضوء فعاليات مؤتمر COP27 المقام حالياً بشرم الشيخ. وقال اللواء أحمد العوضى نائب رئيس حزب «حماة الوطن»، إن القناعة المجتمعية هى الأساس فى مواجهة تحديات المناخ، وكذلك الانبعاثات الحرارية الصادرة عن استخدام الآلات والمعدات الحديثة، إذ إن الأخيرة أثرت بشكل سلبى على سلامة المناخ العالمى الذى من شأنه أمن وسلامة البشرية.

«التجمع»: توعية الجماهير و«حماة وطن»: حملات مكثفة للحفاظ على البيئة

وحول دور الحزب فى تعزيز السلم المناخى، ورفع وعى المواطنين تجاه الأزمة المناخية التى يتعرض لها العالم، أوضح نائب رئيس «حماة الوطن»، أنهم نظموا حملات توعية فى الشوارع بين المواطنين وحثهم على المحافظة على البيئة.

فيما قال دكتور شريف فياض، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إنه لا شك فى أن التغيرات المناخية هى أحد التهديدات الرئيسية التى يواجهها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط، والأحزاب كقوة سياسية تعبر وتؤثر فى وعى الجماهير.

وأضاف «فياض» أن الدور الحزبى فى هذا الاتجاه، ينصب حول توعية الجماهير ودعمها فى مسألة التغيرات المناخية، والفهم الدقيق لسياسات التنمية الاقتصادية، والاستراتيجيات القطاعية التى تخرج من القطاعات المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة أو التعليم أو الصحة، خاصة أن هذه الاستراتيجيات تتناول التنمية المستدامة، وقضية التغيرات المناخية محور رئيسى فيها.