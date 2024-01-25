مفاجأة حول مدة غياب إمام عاشور.. طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة نجم المنتخب | عاجل

حالة من القلق أصابت جماهير الكرة المصرية، بعد إصابة اللاعب إمام عاشور، بارتجاج في المخ، وسرعان ما جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط تساؤلات البعض حول معرفة موعد عودته إلى الملعب مرة أخرى.

وحرص أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، على التواصل بمحمد أبو العلا طبيب المنتخب، وذلك من أجل الأطمئنان على الحالة الصحية الخاصة باللاعب، بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مران المنتخب، موضحا أن اللاعب في حالة صحية جيدة في الوقت الحالي.

وأكدت الفحوصات التي أجراها اللاعب، إلى استقرار حالته الصحية، إلا أنه يخضع للملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة، لمعرفة آخر تطورات حالته الصحية، والمدة التي يحتاجها للامتثال للعلاج في حال كون إصابته بسيطة أو قوية ويمكن معرفة ذلك من خلال الرابط التالي

طبيب يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة إمام عاشور مع المنتخب.. مفاجأة حول مدة غيابه