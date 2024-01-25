محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن بالعيد الـ72 للشرطة المصرية

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، مديرية الأمن حيث كان في استقباله اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية.

وقدم المحافظ التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية والتي تحل في 25 يناير من كل عام.

تضحيات رجال الجيش والشرطة

وأكد محافظ بورسعيد: «نحن جميعا نفخر بتضحيات رجال الشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة».

حماية المشروعات العملاقة

كما هنأ محافظ بورسعيد الضباط والجنود والأفراد، وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.