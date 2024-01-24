رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إتاحة مبادرة فحص المقبلين على الزواج في إجازة عيد الشرطة بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
11:43 م | الأربعاء 24 يناير 2024
فحص المقبلين علي الزواج

فحص المقبلين علي الزواج

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في محافظة السويس، إتاحة إجراء الفحوصات الطبية، من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج، خلال عطلة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، غدا الخميس. 

وقالت هيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، إنه سيتم إتاحة مبادرة فحص المقبلين على الزواج يوم عطلة عيد الشرطة 72، بمركز طب أسرة الإيمان بحي الأربعين، لخدمة أهالي السويس «من راغبي الزواج» أثناء العطلة الرسمية.

إجراء فحوصات وجلسة المشورة 

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس، حددت في وقت سابق، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في أحياء المحافظة، من خلال 5 مراكز طبية على مستوى أحياء المحافظة الخمسة، تعمل لمدة 5 ساعات كل يوم عمل.

وتقدم مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، خدماتها للمواطنين الراغبين في الزواج تحت رعاية وزير الصحة والسكان، وعمل المبادرة يتضمن، بحسب بيان صحة السويس، والمتمثلة في إجراء فحوصات ما قبل الزواج بشكل آمن، بهدف الحماية من مضاعفات الأمراض، إضافة إلى عقد جلسة للمشورة التي تتسم بالخصوصية التامة.

اقرأ المزيد:

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة السويس

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2024

أماكن الخروج في محافظة السويس 2024.. اعرف أفضلها وأرخصها
بقلم حمدي عبد الله