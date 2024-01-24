إتاحة مبادرة فحص المقبلين على الزواج في إجازة عيد الشرطة بالسويس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في محافظة السويس، إتاحة إجراء الفحوصات الطبية، من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج، خلال عطلة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، غدا الخميس.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، إنه سيتم إتاحة مبادرة فحص المقبلين على الزواج يوم عطلة عيد الشرطة 72، بمركز طب أسرة الإيمان بحي الأربعين، لخدمة أهالي السويس «من راغبي الزواج» أثناء العطلة الرسمية.

إجراء فحوصات وجلسة المشورة

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس، حددت في وقت سابق، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في أحياء المحافظة، من خلال 5 مراكز طبية على مستوى أحياء المحافظة الخمسة، تعمل لمدة 5 ساعات كل يوم عمل.

وتقدم مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، خدماتها للمواطنين الراغبين في الزواج تحت رعاية وزير الصحة والسكان، وعمل المبادرة يتضمن، بحسب بيان صحة السويس، والمتمثلة في إجراء فحوصات ما قبل الزواج بشكل آمن، بهدف الحماية من مضاعفات الأمراض، إضافة إلى عقد جلسة للمشورة التي تتسم بالخصوصية التامة.