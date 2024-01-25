بعد إصابة إمام عاشور.. 7 سيناريوهات خطيرة للارتجاج في المخ

أصيب اللاعب إمام عاشور خلال تدريبه في المنتخب أمس، في الرأس، ما أدى إلى حدوث ارتجاج بالمخ، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، ليخضع للتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وسيظل تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية، بينما أشارت كافة الفحوصات التي أجراها إلى استقرار حالته.

الارتجاج في المخ يؤدي إلى تأخر في وظائف المخ، سواء غيبوبة أو فقدان ذاكرة في المخ، ويخضع المريض لإجراء أشعة للتشخيص الجيد لحالته، وفقا لما قاله الدكتور أحمد صلاح كامل، استشاري المخ والأعصاب في حديثه لـ«الوطن»، موضحًا: «الارتجاج بيبقى لحظة الخبطة وخلاص، بياخد أدوية ويتحط تحت الملاحظة وخلاص».

خطورة الحالة الصحية

هناك عدة سيناريوهات لإصابة اللاعب إمام عاشور، أوضحها طبيب المخ والأعصاب كالتالي:

قد تؤدي إلى كدمات داخل المخ.

يمكن أن يحدث نزيف حاد في أحد أجزاء المخ.

قد يتطور الأمر إلى الضغط على المخ.

قد يدخل المريض في غيبوبة.

قد يؤدي النزيف إلى وفاة المريض.

قد ينتج عن النزيف إصابة عنيفة في المخ.

قد تحدث تشنجات في المخ.

يمكن السيطرة على ارتجاج المخ بسهولة

في المقابل قال الدكتور مصطفى عباس استشاري مخ وأعصاب، في تصريح لـ«الوطن»، إن الارتجاج في المخ، لا تكون إصابته خطيرة، إلا في حالة تحوله إلى نزيف، مشددًا: «ارتجاج المخ ده حاجة ممكن تحصل نتيجة الإصابة في المخ، وبيتم علاجه بسهولة، وده اللي بيختلف عن النزيف اللي بيسبب مشاكل خطيرة في المخ».