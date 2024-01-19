إمام عاشور يورط الأهلي بعد مباراة مصر وغانا.. عاجل

وضع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر، إدارة القلعة الحمراء، في ورطة، بعد تألقه مع الفراعنة في مباراة غانا، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والمقامة في كوت ديفوار.

الأهلي يخشي العروض الأوروبية لـ إمام عاشور

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي كشف أن تألق إمام عاشور، سيضع الأهلي تحت ضغط كبير خلال الفترة المقبلة، بسبب شركات التسويق ووكلاء اللاعبين والكشافين المتواجدين في أبيدجان لمتابعة لاعبي البطولة وتسويقهم في الأندية الكبرى.

وأكد في تصريحات خاصة، أن تألق إمام عاشور وظهوره كأحد أفضل لاعبي المنتخب، سيفتح الباب أمام الوكلاء وشركات التسويق، لجلب عروض احتراف للاعب خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يبعده عن تركيزه بشكل كبير سواء مع المنتخب أو الأهلي.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من عدم تأقلم إمام عاشور في رحلة الاحتراف بفريق ميتلاند الدنماركي، ورغبته في العودة إلى مصر، إلا أن الأمور ربما تتغير حال وجود عرض مادي قوي أو من نادِ كبير.

وكان منتخب مصر، تعادل مجددًا أمام «البلاك ستارز» بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن انتهت مباراة موزمبيق في الجولة الأولى بنفس النتيجة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.