عاجل.. «كاف» يفاجئ إمام عاشور بعد لقاء مصر وغانا.. ماذا حدث؟

تعادل جديد حققه منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره غانا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن، ليشعل المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول.

ورغم عدم رضا الجماهير عن التعادل، خاصةً بعد التعثر أيضا أمام موزمبيق في الجولة الأولى، وتأجيل حسم بطاقة التأهل إلى الجولة الأخيرة أمام كاب فيردي، إلا أن علامة مضيئة ظهرت خلال مواجهة غانا.

منشور مفاجئ لحساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، كان بطله إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة، بعد ظهوره بمستوى متميز خلال مواجهة منتخب غانا.

كيف فاجأ الاتحاد الإفريقي إمام عاشور بعد مواجهة مصر وغانا؟

«عرض رائع ومجهود كبير! إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر هو صاحب تأثير إكس بما قدمه أمام غانا»، هكذا وصف حساب كاف على موقع التدوينات القصيرة «X» ما قدمه لاعب الأهلي أمام منتخب غانا.

وظهر إمام عاشور في التشكيل الأساسي للمواجهة، ليقدم أداءً جيدا في وسط الملعب، ما جعل الاتحاد الإفريقي يشيد به.

موعد مباراة مصر الحاسمة أمام كاب فيردي في أمم إفريقيا

وتنتظر منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام الرأس الأخضر في الجولة الختامية لدور المجموعات، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، من أجل إنهاء الصراع على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي من البطولة القارية.

منتخب مصر يسعى لمواصلة مشواره بأمم إفريقيا، نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عاما، وتحديدا منذ أخر تتويج في نسخة عام 2010.