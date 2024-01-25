مراحل علاج إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ.. هل يشارك بدور الـ16؟

تساؤلات عديدة يطرحها جمهاهير الكرة المصرية، حول مصير مشاركة إمام عاشور مع منتخب مصر في المباراة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية، بعد تعرض اللاعب للإصابة بارتجاج في المخ، خلال تدريبات الفراعنة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة على أراضي كوت ديفوار، بعد أن تأكد غياب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن المباراة المقبلة، لتثير إصابة إمام عاشور القلق حول مدى إمكانية مشاركة نجم وسط الفراعنة في المباراة المقبلة.

مراحل علاج الارتجاج في المخ

وأكد وائل نورالدين استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك عدة مراحل يمر بها الشخص عند تعرضه لارتجاج في المخ، تتوقف عليه إذ كان فاقدًا للوعي أم لا.

عند فقدان الوعي ولو لمدة نصف دقيقة، يحتاج أن يظل تحت الملاحظة الطبية على مدار 24 ساعة.

بعد ذلك يجب على الشخص عمل أشعة مقطعية لمعرفة تفاصيل حالته على وجه التحديد.

نتيجة الأشعة المقطعية في حال كانت جيدة، يفضل في هذه الحال أن يمتثل للراحة يوم أو يومين كحد أقصى.

بينما إذ اظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف في المخ، ففي هذه الحالة يمكن أن يغيب عن الملعب ما بين 3 أسابيع إلى 4 أسابيع.

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