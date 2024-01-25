موعد انتهاء التقديم على وظائف البريد المصري.. «باق بضعة أيام»

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ يوم 18 من شهر يناير الجاري إمكانية التقديم على وظائف البريد المصري 2024 التي تم الإعلان عنها، وذلك لفترة محددة.

استيفاء الأوراق

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم سرعة استيفاء الأوراق المطلوبة منهم وذلك لأن آخر موعد للتقديم على وظائف البريد المصري 2024، ستكون يوم 31 من شهر يناير الجاري.

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من الأوراق يجب على المتقدم استيفائها حتي يتم قبول الطلب الذي أدخله عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجاءت الأوراق اللازمة للتقديم على وظائف البريد كالتالي:

1- صورة شخصية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

3- شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

4- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

5- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة jpg.

وهناك تخصصات أعلن عنها الجهاز أن البريد في حاجة إليها وجاءت كالتالي:

1- مهندس ميكانيكا سيارات.

2- مهندس تشغيل وسائل النقل.

3- أخصائي بريد.

4- مهندس كهرباء.

5- أخصائي مكتب بريد.

6- مهندس تخطيط النقل.

7- أخصائي مكتب بريد.

8- أخصائي خدمة عملاء.