الصين: مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان والجيش يعلن حالة التأهب كتب: عمرو صالح 02:56 ص | الخميس 25 يناير 2024 صورة تعبيرية أعلنت الصين عن مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، وإعلان حالة التأهب للجيش، وذلك حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية»: الفرحة سيطرت على أبيدجان بعد فوز المنتخب المغربي مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو «القاهرة الإخبارية»: واشنطن تخطط لسحب قواتها بالكامل من سوريا القاهرة الإخبارية الصين تايوان البحرية الأمريكية بقلم عمرو صالح