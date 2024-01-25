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الصين: مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان والجيش يعلن حالة التأهب

كتب:

عمرو صالح
02:56 ص | الخميس 25 يناير 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أعلنت الصين عن مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، وإعلان حالة التأهب للجيش، وذلك حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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