مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت سلسبيل سمير، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة تفقدية داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث افتتح من خلالها الدورة 55، رافقه خلالها وزيرة الثقافة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من الوزراء المعنيين والسفراء، وممثلين عن الأجنحة الدولية والمصرية والعربية.

وأضافت، خلال مراسلتها للقناة، أن هذه الجولة تفقد من خلالها رئيس الوزراء المصري عددا من الأجنحة واستمع إلى شرح مفصل عن آخر الإصدارات وما يميز هذه الدورة عن سابقيها، حيث يأتي افتتاح هذه الدورة لتؤكد ريادة مصر الثقافية والحضارية، وتعزيز مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة أن له مكانة عالمية كبيرة بين محبي القراءة والكتاب والمتخصصين.

وأشارت إلى أن معرض القاهرة للكتاب معرض جماهيري عالمي به مئات الآلاف من العناوين، ولا سيما هناك 1200 ناشر من 70 دولة من جنسيات مختلفة، كما أن البرنامج الثقافي يضم 550 فعالية ثقافية وفنية تقام على مدار أيام المعرض، بجانب عدد العارضين الذين وصل عددهم إلى 5250 عارضا.

وأوضحت أن المعرض يفتح غدا أبوابه أمام الجمهور في تمام الساعة 10 صباحا، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، ويمكن الحصول عليها إما إلكترونيا عن طريق المنصة الرقمية، التي تتيح الكثير من المعلومات أو يمكن الحصول على هذه التذكرة من خلال بوابات الدخول المجاورة للمعرض.