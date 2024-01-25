مراسل «القاهرة الإخبارية»: الفرحة سيطرت على أبيدجان بعد فوز المنتخب المغربي

قال أحمد فاروق مراسل القاهرة الإخبارية في أبيدجان إن المدينة تعيش الآن أجواء بهجة وسعادة لم تشهدها منذ بداية البطولة ما بين الجماهير المغربية وجماهير كوت ديفوار، كونهم أمنوا الصدارة بالفوز في مبارياتهم بكأس الأمم الإفريقية، وفي سياق متصل خيمت حالة من الإحباط والحزن على الجماهير التونسية بعد أن خرج منتخبهم من البطولة وعكس كافة التوقعات التي كانت توحي بحصوله على نتائج جيدة.

جماهير المغرب غضبت كثيرا في البداية

وأوضح «فارق» خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن جماهير المغرب غضبت كثيرا في البداية بسبب إبعاد الكاف للمدرب وليد الركراكي مدرب المغرب 4 مباريات منهم 2 مع إيقاف التنفيذ، واعتبروه قرار ظالم للغاية خاصة أنه صدر قبل المبارة بساعتين الأمر الذي سبب حالة من الغضب الشديد بين الجمهور المغربي.

بطولة كأس الأمم الإفريقية

وتطرق مراسل القاهرة الإخبارية للحديث عن خروج المنتخبين التونسي والجزائري من البطولة، وقال إن رودو فعل كلا جمهور المنتخبين كان بالغضب الشيديد من جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري وجلال القداري مدرب المنتخب التونسي حيث حملتهم الجماهير وز خسارة البطولة.