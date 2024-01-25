أسعار الذهب اليوم الخميس 25-1-2024.. كم بلغ عيار 18؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب تحديثًا لأسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25-1-2024، ليسجل عيار 21 نحو 3825 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في مختلف محال الصاغة خلال السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات اليومية، 4371 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس في بداية التعاملات، 3825 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية تعاملات اليوم 3278 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2557 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات، 30 ألفا و600 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وتعد هذه المرة الأول التي يتخطى فيها سعر الجنيه الـ30 ألف.