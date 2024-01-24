أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024.. اعرف عيار 21 بكام

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 على نفس سعر نهاية التداولات أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3700 جنيه في محلات الصاغة، ويعد الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق خاصة في محافظات الصعيد.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذھب اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بورصة وشعبة الذهب:

أسعار الذهب في مصر

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم بـ3700 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية اليوم 4228 جنيها دون إضافة أي من الضريبة والمصنعية، ويستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، إذ يعد الأنقى بين كل الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ3171 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم يقترب من 30 ألف جنيه

أما سعر الجنيه الذهب فيقترب من الـ 30 ألفا؛ إذ سجل 29 ألفا و600 جنيه قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.