«شعبة الذهب»: احذروا المعدن المغشوش.. ولا ننصح بالبيع الآن

الذهب من الاستثمارات المهمة التي يهتم بها الكثير من المواطنين، لذا يراودهم أسئلة كثيرة عنه، كما يعملون على الاطلاع على أسعاره بشكل مستمر ومتابعته، لمعرفة الوقت المناسب للبيع أو الشراء، ورد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية خلال حواره مع «الوطن» عن أهم الأسئلة التير تشغل بال المستهلكين هذه الفترة، وإلى نص الحوار.

ما الذي يتحكم في أسعار الذهب؟

هناك 3 عوامل تؤثر على سعر الذهب، الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والعرض والطلب.

وحاليًا.. ما الذي يتحكم في أسعار الذهب في مصر؟

العرض والطلب حاليا هو الذي يتحكم في سعر الذهب في مصر، إذ أن زيادة الطلب على الشراء يواجهه انخفاض في المعروض ما يتسبب في تحرك الأسعار.

يمكن أن تحدثنا عن الاستثمار في الذهب؟

الذهب يعتبر الملاذ الآمن، ومن الاستثمارات المضمونة خاصة أنها تحافظ على قيمة الأموال، ولكن على المدى البعيد، لذا من لا يحتاج النقود لفترة طويلة يمكنه الاستثمار في الذهب.

ما الأفضل شراء السبائك أم الجنيهات أم المشغولات الذهبية؟

يتميز الذهب بأنّه للزينة والخزينة أيضًا، والشخص الذي يشتري هو الذي يمكنه التحديد أو الاختيار ما بين السبائك أم الجنيهات أم المشغولات، حسب المبلغ الذي يمتلكه، وبشكل عام السبائك الذهبية والجنيهات أقل في المصنعية عن المشغولات ويفضلها أصحاب المبالغ الضخمة وخاصة السبائك ذات الأوزان الكبيرة، لتخزينها والاستثمار فيها على المدى البعيد، ولكن المشغولات الذهبية أيضًا تتميز بأنها يمكن أن تستخدم في الزينة والخزينة أي يمكن الاستفادة منها في الحالتين.

لماذا يفضل شراء السبائك الذهبية المغلفة؟

يفضل شراء السبائك الذهبية المغلفة كونها تحمل اسم الشركة والدمغة ومضمون بشكل أكبر.

مؤخرًا يتردد كثيرًا شراء الذهب القديم أم الجديد، يمكن أن تحدثنا عن ذلك؟

الذهب القديم يكون مستعمل، لذا لا ينصح بشرائه سواء لأنه يتعرض للضعف لكثر الاستخدام أو كونه يكون غير موثوق فيه أو مضمون في حال عدم اختيار المكان المناسب لذلك، ويفضل الابتعاد عنه تمامًا، وشراء المشغولات الجديدة أو السبائك أو الجنيهات الذهبية.

وماذا عن أفضل وقت لشراء الذهب؟

يمكن شراء الذهب في أي وقت، أي شخص يمتلك فائض من الأموال، لا يحتاجه لفترة بعيدة حينها يمكنه شراء الذهب، أو في الالتزامات الهامة مثل الشبكة.

متى يمكن بيع الذهب؟

لا يفضل بيع الذهب إلا عند الضرورة فقط.

كيفية التأكد أن الذهب غير مغشوش؟

يجب الحصول على فاتورة من التاجر عند شراء الذهب حتى تتأكد من أنه غير مغشوش، ومشاهدة الدمغة.

يمكن أن تحدثنا عن أعيرة الذهب وخاصة الـ14 المنتشر حاليًا؟

عيار 24 هو الأكثر نقاءً كونه يحتوي على ذهب خالص، أي نسبة ذهب كبيرة وتحديدًا 999.9 وعيار 21 يحتوي على نسبة 875 وعيار 18 يحتوي على 750، وعيار 21 و18 هما الأكثر مبيعًا.

بالنسبة لعيار 14 كونه أقل نسبة من عيار 21 و18، وفي الأسعار، فيستخدمه البعض حاليًا في المحال لبيعه بشكل أسرع ولكن لا يفضله البعض كونه «فاتح» اللون ما يجعله غير مناسب لبشرة المصريين كما أن كلما كان العيار أقل نسبة في الذهب تكون تكلفة التصنيع أعلى، ويفضل الوجه البحري والقاهرة شراء عيار 18 بينما محافظات الصعيد عيار 21.