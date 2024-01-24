تطور جديد في أسعار الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات

يشهد سوق الذهب حالة من التذبذب منذ الأسبوع الماضي، ومؤشر الذهب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات اليومية بحسب تأثر السوق المحلية بأسعار الخام الأصفر عالميًا الذي يشهد موجة من الصعود بسبب الأزمات العالمية وأحداث الشرق الأوسط.

ومنذ قليل أعلنت الشعبة العامة للذهب تحديثًا لأسعار الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، 24-1-2024 خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار لجميع أعيرة الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4286 جنيهًا للبيع و4280 جنيهًا للشراء يضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3750 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو3214 جنيها للبيع و3200 للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2507 جنيهات للبيع و2500 للشراء يضاف إليها الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 30 ألفًا و800 جنيهه قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.