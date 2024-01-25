استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الخميس 25-1-2024

شهد سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الخميس 25-1-2024، استقرارا داخل البنوك، إذ سجل سعر الجنيه الإسترليني الأعلى شراء 38.99 جنيه، أما سعر الأقل بيعًا فبلغ 39.41 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس، كما يلي.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري إلى 39.27 جنيه للشراء و39.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلي المصري 38.99 جنيه شراءً و39.41 جنيه بيعًا.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 39.18 جنيه للشراء أما سعر البيع 39.32 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 39.53 جنيه بيعًا و39.11 جنيه شراءً.