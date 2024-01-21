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البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل

كتب:

منة العشماوي
11:04 ص | الأحد 21 يناير 2024
البنوك المصرية

البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

البنك المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بالبنوك

وذكر البنك المركزي المصري أنه سيُستأنف العمل في البنوك المصرية صباح يوم الاحد الموافق 28 يناير 2024، ونرصد في السطور التالية خدمات مصرفية متاحة في فترة إجازة البنوك المصرية:

خدمات متاحة في الإجازات

- السحب والإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

- استخدام بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية.

- تحويل الأموال لشخص آخر من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق إنستاباي.

- شراء أو كسر شهادات أو ودائع من خلال خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- استخدام التحويلات النقدية عن طريق التطبيقات الرسمية.

- مراجعة رصيد الحساب من التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.

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