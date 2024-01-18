البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ130 مليار جنيه.. العائد يتجاوز الـ27%

يطرح البنك المركزي على مدار يومي الخميس والأحد القبل 21-1-2024 أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه، إذ تكون آجال الطروحات ليوم الخميس 6 أشهر وسنة وبقيمة 70 مليار جنيه، فيما يصل اجل طروحات يوم الأحد 3 أشهر و9 أشهر، بإجمالي قيمة 60 مليار جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي.

وبحسب التفاصيل التي أعلنها المركزي على موقعه الرسمي فإن إجمالي قيمة الأذون الخزانة اليوم الخميس 18-1-2024 والأحد 21-1-2024 المقبل 130 مليار جنيه وموزعة كالتالي:

الخميس 18-1-2024

- أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل العام بقيمة 35 مليار جنيه.

الأحد 21-1-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

يُشار إلى أنَّ البنوك والشركات طلبت في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة عائد يصل إلى 29.750%، فيما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 27.661%.