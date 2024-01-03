شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني استقرارا كبيرا، بحسب الموقع الرسمية للبنوك المصرية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك مع بداية التعاملات، حيث بلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري ما قيمته 39.24 جنيه للشراء، و39.42 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 39.08 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر 39.48 جنيه للبيع، و38.95 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 37.87 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 37.46 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل ميد بنك 39.49 جينه للبيع، و39.22 جنيه للشراء.