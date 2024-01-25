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فصائل عراقية تستهدف ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة

كتب:

هانى حسن
11:02 ص | الخميس 25 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الفصائل العراقية استهدافها ميناء أسدود بطائرات مسيرة في إسرائيل فجر اليوم، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. 

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