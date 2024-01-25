فصائل عراقية تستهدف ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة كتب: هانى حسن 11:02 ص | الخميس 25 يناير 2024 صورة أرشيفية أعلنت الفصائل العراقية استهدافها ميناء أسدود بطائرات مسيرة في إسرائيل فجر اليوم، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة كونيكو التي تضم قوات أمريكية في سوريا فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عين الأسد مرتين بالطيران المُسير فصائل عراقية تستهدف طائرة مسيرة أمريكية في سماء ديالي فصائل عراقية: قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل فصائل عراقية إسرائيل ميناء أسدود القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن