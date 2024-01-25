«الرياضة» تكشف تفاصيل تطوع 300 شاب بمعرض القاهرة لتسهيل مهمة الزوار

قال مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة والمشرف على برنامج المتطوعين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إنّ هذا البرنامج يعد أحد البرامج التي أطلقتها الوزارة في بالتعاون مع وزيرة الثقافة، كما أنَّه ضمن استراتيجية الوزارة للشباب والنشء التي تحتوي على التطوع وخدمة المجتمع.

وأضاف «عز العرب» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الحدث الثقافي الأهم في الشرق الأوسط، ويمكن القول إنَّه أكبر معرض كتاب جماهيري في العالم إذ يزوره 5 ملايين شخص سنويا».

وتابع: «ندرب الكوادر المناسبة من الشباب للتطوع والمشاركة في المعرض، إذ تتقدم أعدادا كبيرة من الشباب وفي التصفية النهائية نجري 2000 مقابلة شخصية، ويتمّ اختيار 300 من بينهم للتطوع في المعرض».

وأكّد أنَّ «التدريب الذي نقدمه للمتطوعين ينقسم إلى أكثر من مرحلة، منها جعل الشباب يعرفون فكرة المعرض ومنظومة المجتمع وكيفية خدمته، ثم نعمل على تطوير المهارات الشخصية في التعامل مع الناس حيث يقابل المتطوع عددا كبيرا من الجمهور يوميا بثقافات وجنسيات مختلفة ويجب أن يتعامل معهم دون التسبب في أي أزمة».

وواصل: «ندرب المتطوعين من سن 16 إلى 24 أو 25 سنة، وهي المرحلة العمرية التي يكون الشاب فيها قابلا لاكتساب مهارات جديدة، ونفتخر دوما بنماذج الشباب والرياضة، ونراعي أن يكون اختيارنا به نسبة قليلة جدا من الشباب الذين شاركوا من قبل، لإفساح الفرصة أمام شباب جدد للتطوع في المعرض، كما أننا نحرص على اختيار شباب من مراحل عمرية مختلفة».