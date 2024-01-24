إصدارات المركز القومي للمسرح في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري، حتى 6 فبراير المقبل، داخل جناح العرض ضمن قطاعات وزارة الثقافة بصالة 3.

روائع المسرح العالمي

يطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كل إصداراته (تراث المسرح المصري، توثيق المسرح المصري، روائع المسرح العالمي، دراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، دراسات في الموسيقى، تجارب في المسرح) وجميع الأعداد الصادرة من «مجلة المسرح الإصدار السادس»، ومجلة «ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية»؛ داخل صالة4 B26.