رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إصدارات المركز القومي للمسرح في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب:

إلهام الكردوسي
06:57 م | الأربعاء 24 يناير 2024
مساهمات المسرح القومي بمعرض الكتاب

مساهمات المسرح القومي بمعرض الكتاب

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري، حتى 6 فبراير المقبل، داخل جناح العرض ضمن قطاعات وزارة الثقافة بصالة 3.

روائع المسرح العالمي

يطرح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كل إصداراته (تراث المسرح المصري، توثيق المسرح المصري، روائع المسرح العالمي، دراسات في الفنون الشعبية، دراسات في المسرح المصري، دراسات في الموسيقى، تجارب في المسرح) وجميع الأعداد الصادرة من «مجلة المسرح الإصدار السادس»، ومجلة «ألوان من الفنون.. موسيقى وفنون شعبية»؛ داخل صالة4  B26.

اقرأ المزيد:

خريطة مواصلات معرض الكتاب 2024.. متوفرة في جميع مناطق القاهرة

افتتاح معرض الكتاب 2024 للجمهور غدا.. «يقام في 7 قاعات»

مواعيد معرض الكتاب 2024.. بعد افتتاحه رسميا

وكيل الأزهر يستقبل رئيس الوزراء بجناح «المشيخة» في معرض الكتاب
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي